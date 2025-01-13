Захарова прокомментировала слова Байдена о рисках ядерного конфликта с Россией

Президент США Джо Байден осознавал, что поддержкой украинских властей подталкивал мир к ядерной пропасти, продолжал разжигать конфликт. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт», — написала она.

Захарова добавила, что все лица, обвинявшие Россию в ядерной дестабилизации, должны назваться распространителями фейков.

13 января действующий президент США Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона создавала риск ядерной конфронтации с Россией. Однако он добавил, что считает свою задачу выполненной, поскольку смог объединить порядка 50 стран вокруг поддержки Украины.

Ранее Байден заявил, что китайская экономика никогда не превзойдет американскую.