Грузия прекращает работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах

Делегация из Грузии прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за принятой там резолюции, призывающей власти республики провести новые парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента Грузии Тею Цулукиани.

«Мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды «Грузинской мечты»... с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее», — сказано в заявлении.

Также в нем подчеркивается, что Грузия остается членом Совета Европы, но вернется к работе в ПАСЕ лишь после того, как прекратится шантаж в отношении республики.

Накануне Цулукиани заявила, что во время встречи в Парламентской ассамблее Совета Европы Тбилиси обозначил свои «красные линии». Она назвала такими «красными линиями» освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и указание парламенту, что вписывать в те или иные законы. Также она отметила, что «не должно оставаться никаких вопросов по парламентским выборам».

Глава евродипломатии Кая Каллас до этого сообщила, что ЕС частично приостановил либерализацию визового режима с Грузией и восстановил визы для чиновников и дипломатов.

Ранее стало известно о позиции Грузии по восстановлению дипломатических отношений с Россией.