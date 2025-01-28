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В Грузии провели «красные линии» для ПАСЕ

Член парламента Грузии Цулукиани провела «красные линии» для ПАСЕ
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Zurab Tsertsvadze/AP

Вице-спикер парламента Грузии Теа Цулукиани заявила, что во время встречи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Тбилиси обозначило свои «красные линии». Ее слова приводит газета «Взгляд».

Цулукиани назвала такими «красными линиями» освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и указание парламенту, что вписывать в те или иные законы.

Также она отметила, что «не должно оставаться никаких вопросов по парламентским выборам».

«Грузинский народ определил наше первенство», — подчеркнула Цулукиани.

27 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС частично приостановил либерализацию визового режима с Грузией и восстановил визы для чиновников и дипломатов. Кроме того, объединение перенаправило финансирование, предназначенное для правительства, общественным организациям. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии, несмотря на решение Евросоюза о его приостановке.

Ранее стало известно о позиции Грузии по восстановлению дипотношений с Россией.

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