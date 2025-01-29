Reuters сообщил, что США отменили заморозку федеральной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне исков. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, приостанавливающую предоставление федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи», — говорится в сообщении.

Позже Белый дом опроверг сообщения об отмене заморозки федерального финансирования. В администрации Трампа заявили, что введенный президентом запрет остается в силе.

На минувшей неделе американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Сделано это было с целью оценки эффективности программ. В Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты, приостановив помощь другим странам, избежали лишних расходов более чем на $1 млрд.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства.

Ранее сообщалось, что США приостановили военную и экономическую помощь Украине.