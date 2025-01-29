Зеленский обсудил с премьером Дании «единство и солидарность» в Европе

Зеленский обсудил с премьером Дании Фредериксен единство и безопасность в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого стороны обсудили «единство и солидарность» в Европе и глобальные вызовы безопасности. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Обсудили важность единства и солидарности в Европе в преодолении глобальных вызовов безопасности и угроз, которые стоят перед каждым европейцем», — написал Зеленский.

Он уточнил, что стороны обсудили усиление сотрудничества Украины и Северной Европы, а также усилия по достижению «длительного и справедливого» мира. Украинский лидер поблагодарил Данию за поддержку Киева.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что США и ЕС сделали недостаточно для помощи Украине в 2022 году до начала СВО, Киев «сражался в одиночку».

По словам Зеленского, Украина еще до начала СВО в 2022 году просила США принять превентивные меры против России. Однако, отметил украинский лидер, администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ответила отказом, сославшись на то, что такие меры могут быть приняты только в случае эскалации конфликта.

Ранее в Совфеде высмеяли план Франции отправить войска в Гренландию.