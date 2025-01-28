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В Совфеде высмеяли план Франции отправить войска в Гренландию: «Пупок не развяжется?»

Сенатор Пушков высмеял планы Франции отправить войска на защиту Гренландии
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял планы Франции по потенциальной отправке войск в Гренландию в ответ на угрозы со стороны США. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Полагаю, во-первых, что это обычная для Макрона болтовня. Во-вторых, если вдруг в Париже решили потягаться с США, там плохо понимают соотношение сил, и для Макрона это закончится неважно. Вряд ли Трамп стерпит такую фронду. И, в-третьих, не переоценивает ли Макрон свои силы? То на Украину войска против России, то в Гренландию войска против Америки... Пупок не развяжется?» — написал Пушков.

До этого министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция начала обсуждать с Данией возможность отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа забрать остров. Он напомнил о суверенности европейских границ и отметил, что никто не имеет права их нарушать.

При этом Барро выразил сомнение в том, что США действительно вторгнутся в Гренландию.

Ранее в МИД Дании заявили, что Гренландия не достанется Трампу.

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