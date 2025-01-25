Кадыров рассказал о «блестящей операции» ВС РФ на Харьковском направлении

Военнослужащие спецназа «Ахмат» провели «блестящую операцию» на Харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Личный состав батальона «Ваха» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ совместно со СКАД 607 «Горец» провели блестящую боевую операцию», — заявил он.

По словам Кадырова, в результате объединения сил военные уничтожили одну единицу спецтранспорта, а также нанесли поражение живой силе украинской армии.

Глава Чечни отметил, что российская воздушная разведка в ходе обследования территории заметила подготовку ВСУ к переброске сил на другой участок фронта. После этого солдаты передали данные артиллеристам, которые с помощью гаубицы «Мста-С» нанесли оперативный удар по цели. Помимо этого, бойцы поразили машину украинских военных, в которой находится военный груз.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по району складов беспилотников и расположению солдат ВСУ в пригороде Харькова. По его словам, удар был нанесен в районе Холодной горы Харькова и в городе Берестин Харьковской области.

Ранее силовики сообщили, что почти выбили ВСУ из Котлина в ДНР.