На Украине заявили об аресте глинозема и бокситов, якобы принадлежащих Дерипаске

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в официальном Telegram-канале об аресте активов стоимостью 2,11 млрд гривен ($50,2 млн), якобы принадлежащих российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

Речь идет о сырье и промышленной продукции, заявили в ведомстве.

«500 тысяч тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину», — говорится в сообщении СБУ.

По версии украинской спецслужбы, Дерипаска якобы владел активами с помощью компании, зарегистрированной в одной из стран Евросоюза. В СБУ утверждают, что предприятие было формальным заказчиком Николаевского завода «для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски».

В декабре 2024 года стало известно, что в США потребовали деньги от продажи якобы принадлежавшей Дерипаске компании. Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации $3,4 млн, полученных от продажи музыкальной студии в Калифорнии, владельцем которой американские власти называют Дерипаску.

Ранее Дерипаска назвал санкции устаревшим оружием 19-го века.