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В США потребовали деньги от продажи якобы принадлежавшей Дерипаске компании

Минюст США потребовал деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской студии

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации $3,4 млн, полученных от продажи музыкальной студии в Калифорнии, владельцем которой якобы являлся российский миллиардер Олег Дерипаска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Олег Дерипаска <…> через ряд компаний и партнеров пытался заработать более $3 млн на продаже музыкальной студии в Калифорнии», — отметил исполняющий обязанности специального агента ФБР Джеймс Деннехи.

Прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс подчеркнул, что в США по-прежнему будут пресекать непрозрачные финансовые схемы, используемые бизнесменами, находящимися под санкциями.

В минюсте США подчеркнули, что 29 сентября 2022 года было оглашено обвинительное заключение, в котором Дерипаске и его сообщникам предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций. По данным министерства, Дерипаска после применения к нему санкций продолжал вести дела в США через двух помощниц.

До этого сообщалось, что если американский суд признает Дерипаску виновным в нарушении введенных против него в 2018 году санкций, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Дерипаска назвал санкции устаревшим оружием 19-го века.

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