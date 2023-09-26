Дерипаска назвал санкции устаревшим оружием 19-го века

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что Россия смогла выдержать удар санкций со стороны Запада, которые превратились в неэффективное оружие, сообщает газета Financial Times.

«Мы приложили столько усилий для того, чтобы мир стал глобальным с точки зрения торговли, инвестиций, информационных потоков. <...> Всему этому приходит конец, когда вы используете санкции — инструмент 19-го века. Мы не видим, чтобы он был эффективным в 21-м веке», — заявил Дерипаска.

Он сравнил санкции с «вундерваффе» — немецким названием супероружия, на которое неоправданно сильно опиралось руководство Нацистской Германии. При этом Дерипаска отметил, что с началом специальной военной операции на Украине ожидал сокращения российской экономики на 30% — однако эффект от санкций оказался значительно слабее, а экономика России смогла приспособиться к новым условиям.

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