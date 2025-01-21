В доме Кличко в Киеве накрыли бордель

В Киеве сотрудники полиции задержали членов преступной группировки, которые устроили бордель в жилом доме. Об этом сообщили в региональном отделении полиции.

По информации украинского издания «Реальный Киев», заведение находится в доме, в котором живет мэр города Виталий Кличко.

Как заявили правоохранители, участники преступной группы организовали торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого развлекательного клуба. Двое из них являются иностранными гражданами, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления. Злоумышленники под предлогом предложения работы в заведении танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами заставляли их оказывать сексуальные услуги клиентам. В клубе работали свыше 30 женщин.

В полиции не уточнили число задержанных. При этом там сообщили, что фигурантам предъявили обвинение по статьям «Торговля людьми» и «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией». Им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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