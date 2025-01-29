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В Болгарии следят за ситуацией с судном, задержанным в Швеции

МИД Болгарии сообщил, что держит под контролем ситуацию с судном в Швеции
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Alex Brandon/AP

Ситуация с болгарским судном, задержанным в Швеции по подозрению в умышленном повреждении подводного кабеля между Швецией и Латвией, находится на контроле болгарских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию главы МИД Болгарии Георга Георгиева.

«По моему распоряжению на место выехал наш консул, который готов оказать полное содействие болгарским гражданам. Ожидаем, что он получит разрешение подняться на борт и, соответственно, сможет пообщаться с моряками», — заявил Георгиев.

Глава болгарского внешнеполитического ведомства добавил, что ни судно, ни экипаж не были формально арестованы, им также не предъявлены никакие обвинения — члены команды могут свободно перемещаться в пределах Швеции.

До этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что Рига получила первые видеозаписи с места повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Ранее оператор задержанного в Швеции судна отрицал возможность диверсии.

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