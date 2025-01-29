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Совфед отозвал законопроект о продлении ликвидации ГУП и МУП

Матвиенко и Кутепов отозвали законопроект о продлении ликвидации ГУП и МУП
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Максим Блинов/РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов отозвали из Госдумы законопроект, которым предлагалось продлить срок ликвидации или реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) до 2030 года. Соответствующая информация следует из думской базы данных.

Кутепов пояснил РИА Новости, что подобное решение обусловлено выбором «более быстрого пути» решения вопроса. В частности, по его словам, инициативу можно реализовать через поправки в законопроект правительства.

Сенатор отметил, что изменения были приняты в 2024 году. Решение одобрили в законе №494 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточнил Кутепов.

Законопроект о продлении ликвидации ГУП и МУП был внесен в Госдуму в 2023 году. По действующему законодательству срок установлен до 1 января 2025 года.

В декабре комитет Государственной думы по охране здоровья предложил снять с рассмотрения законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Изначально с этой инициативой выступила Нижегородская городская дума, — однако впоследствии предложение было отозвано.

Ранее кабмин внес в ГД закон о запрете навязывания допуслуг потребителям.

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