Кабмин внес в ГД закон о запрете навязывания допуслуг потребителям

Правительство РФ внесло законопроект в Государственную думу, который запрещает навязывание дополнительных товаров, работ и услуг потребителям. В случае принятия документ вступит в силу 1 сентября 2025 года, пишет РИА Новости.

Законопроект запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов автоматически проставлять согласие потребителей на приобретение дополнительных товаров или услуг. Потребители получат право отказаться от оплаты навязанных услуг, а если они уже оплачены, требовать возврата денег.

Изменения внесены в статью 16 Закона «О защите прав потребителей». Они позволят усилить защиту прав потребителей, а также порядочных предпринимателей, которые не прибегают к таким уловкам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что граждане часто жалуются на навязывание дополнительных услуг при покупке билетов на транспорт, оплате коммунальных услуг и приобретении автомобилей в салонах. Также встречаются случаи платного предоставления медуслуг, которые должны оказываться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Однако депутаты считают важным учесть в доработке документа вопрос навязывания автосалонами дополнительных условий для получения скидок. Ведь при досрочном прекращении этих договоров скидки аннулируются, что приводит к негативным финансовым последствиям для потребителей.

В январе австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета изучили влияние опции оплаты частями онлайн-покупок на поведение потребителей. Оказалось, что оплата частями зачастую побуждает людей тратить больше денег. Расходы покупавших в рассрочку потребителей оказались в среднем на 6,42% выше, чем у тех, кто этого не делал.

Ранее запрет на продажу фастфуда детям приравняли к нарушению прав.