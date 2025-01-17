Трамп может принять участие в саммите Междуморья в Польше

Трамп может приехать в Польшу на саммит Междуморья

В саммите Междуморья, который состоится в Польше весной, может приехать избранный президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Польши Анджея Дуды.

Министр канцелярии польского президента Войчех Коларский сообщил, что Трамп проявил интерес к участию в саммите Междуморья, который пройдет в апреле. В канцелярии польского лидера напомнили, что Дуда пригласил Трампа в Польшу после его победы на выборах. Лидеры двух стран 11 ноября обсуждали этот вопрос.

«Президент упомянул саммит Инициативы трех морей в Варшаве, посвященный 10-й годовщине создания этой платформы сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы, входящими в Европейский союз. Эта информация вызвала интерес у президента Трампа», — прокомментировал Коларский.

Саммит Междуморья пройдет в 28-29 апреля в Польше. В 2017 году Трамп уже принимал участие в нем.

По словам главы канцелярии польского президента, окружение Дуды имеет очень хорошие и тесные контакты с окружением избранного президента Трампа.

«Мы находимся в постоянном контакте по поводу встречи президентов, как только дата будет определена, общественность Польши будет об этом немедленно проинформирована», — добавил Коларский.

В канцелярии польского президента отметили, что Дуда приедет на инаугурацию Трампа 20 января.

Ранее сообщалось, что президент Польши попросил направить Украине официальное приглашение в НАТО.