Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией

Президент Финляндии Стубб заявил, что открытие границы с РФ зависит от Москвы

Финский президент Александр Стубб считает, что открытие границы с РФ якобы зависит от российских властей. Политика цитирует Yle.

«Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно», — заявил Стубб.

Российское издание 47news сообщало, что представители погранслужб России и Финляндии обсудили ситуацию на границе в начале осени. Финская сторона на встрече допустила, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года. Мотивацией к обсуждению стала экономическая ситуация и недовольство граждан оттоком туристов из страны.

В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Суоми не может открыть границу с РФ из-за «неизменной оценки угрозы восточной границы».

Ранее в Финляндии заявили о сотрудничестве с Россией по вопросу о границе.