В Финляндии заявили о сотрудничестве с Россией по вопросу о границе

Погранслужба Финляндии сотрудничает с Россией для оценки ситуации на границе

Финляндия ведет сотрудничество с Россией в целях оценки рисков при потенциальном открытии границы между двумя странами. Об этом заявил замначальника пограничной службы Финляндии генерал-майор Мати Сарасмаа, передает портал EUobserver.

«Мы по-прежнему сотрудничаем с российскими властями, проводим встречи, хотя и не так часто, но это источник информации номер один», — подчеркнул он.

Как отметил Сарасмаа, когда представители Финляндии задают вопрос российским коллегам, что будет в случае открытия какого-либо погранпункта, РФ предоставляет Хельсинки «четкий ответ».

По словам замначальника погранслужбы Финляндии, ситуация на границе с Россией остается стабильной.

В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Суоми не может открыть границу с РФ из-за «неизменной оценки угрозы восточной границы».

Ранее сообщалось, что президент Финляндии приедет к границе с Россией.