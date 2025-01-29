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Опрос показал низкий уровень поддержки Brexit среди британцев

YouGov: число поддерживающих выход Британии из Евросоюза достигло антирекорда
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Kirsty Wigglesworth/AP

Количество граждан Великобритании, которые считают правильным решение о выходе Великобритании из Евросоюза (ЕС), достигло рекордно низкого уровня с момента проведения референдума о Brexit. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, опубликованные в соцсети X.

Согласно исследованию, лишь 30% опрошенных назвали Brexit правильным решением, а 55% заявили об обратном. Еще 14% респондентов затруднились ответить.

По данным YouGov, 56% участников опроса заявили, что проголосовали бы за сохранение членства в Евросоюзе, если бы соответствующий референдум состоялся сейчас, и лишь 30% снова выступили бы за Brexit.

При этом 55% британцев поддержали обратное присоединение к европейскому блоку, а 51% заявил о готовности проголосовать за это в случае проведения референдума. Против высказались 33% респондентов.

В ходе опроса, проведенного среди 2 225 совершеннолетних граждан Великобритании 20–21 января, выяснилось, что большинство респондентов (62%) считают выход из ЕС скорее неудачей, чем успехом (11%). При этом 64% опрошенных высказались за сближение с Евросоюзом.

В ноябре глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Великобритании стоит поработать над отношениями с Европейским союзом. Он отметил, что Brexit уже обошелся Великобритании в £140 млрд, а к середине следующего десятилетия может ухудшить положение страны на £311 млрд.

Летом в Европе обсуждали потенциальный выход Франции из Евросоюза из-за президента страны Эммануэля Макрона. Разговоры спровоцировало решение политика досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы.

Ранее Европа и Британия не смогли договориться о безопасности из-за рыбы.

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