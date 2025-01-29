Европа и Британия не смогли договориться о безопасности из-за рыбы

FT: споры из-за рыбной ловли остановили переговоры о безопасности ЕС и Британии

Споры из-за рыбной ловли остановили переговоры о безопасности между Европейским союзом и Британией. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Усилия Великобритании столкнулись с растущим противодействием со стороны стран — членов ЕС, которые хотят увязать его с более широким пакетом договоренностей», — сообщает издание.

Уточняется, что Брюссель и особенно Париж требуют от Лондона предварительных гарантий относительно рыболовства и мобильности молодежи. В частности, европейские страны требуют от Лондона сохранения прав на рыболовство в британских водах.

До этого министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что странам Евросоюза нечего «противопоставить российским танкам», в связи с чем необходимо повысить расходы на оборону в Евросоюзе.

Несмотря на то, что греческий ВВП составляет €230-240 млрд, «в Греции больше танков, чем в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании вместе взятых», подчеркнул министр.

Ранее в Венгрии заявили о готовности сотрудничать с Россией в неподсанкционных сферах.