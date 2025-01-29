Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили увековечить Трампа на горе-мемориале Рашмор

В конгрессе США предложили добавить портрет Трампа на гору-мемориал Рашмор
close
Alex Brandon/AP

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна предложила добавить портрет американского лидера Дональда Трампа к скульптурам четырех бывших президентов на горе-мемориале Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

Женщина внесла законопроект на рассмотрение палаты конгресса. По словам члена палаты, выдающиеся достижения Трампа, направленные на благо страны, заслуживают признания.

В тексте проекта говорится, что подготовка к созданию скульптуры будет поручена министру внутренних дел США.

До этого бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предлагала добавить на мемориал на горе Рашмор скульптурный портрет экс-президента Джо Байдена. Она назвала Байдена «последовательным» президентом и отметила его «сильное» руководство во время саммита НАТО как одно из его значительных достижений.

Мемориал представляет собой гранитный барельеф высотой 18,6 метра с портретами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Его создание проходило с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочено к 150-летию основания США.

Монумент расположен в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее города Кистоун в Южной Дакоте.

Ранее стало известно, что указы Трампа вызвали неразбериху в армии США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами