Экс-премьера Карелии назначили главой правительства Курской области

Бывшего премьер-министра Карелии Александра Чепика назначили главой правительства Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что уже представил первого вице-губернатора членам правительства и другим коллегам. Хинштейн добавил, что Чепик обладает значительным опытом работы в органах региональной власти.

Чепик занимал должность первого заместителя главы Карелии — премьер-министра республиканского правительства. Также он был заместителем председателя правительства Бурятии. Врио губернатора Курской области считает, что Чепик зарекомендовал себя как эффективный антикризисный управленец.

«Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту», — заключил Хинштейн.

Этим же утром бывшего заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова-на-Дону. Накануне исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Скрябина и отмечал, что тот переходит в новую должность. При этом он тогда не уточнял, какой пост займет чиновник.

Ранее главу района в Бурятии уволили из-за пьяного ДТП.