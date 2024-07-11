На Украине предложили сломать ногу за деньги для ухода от мобилизации

На Украине рекламируют услуги по перелому конечностей для военнообязанных. Соответствующие публикации в днепропетровских пабликах обнаружило издание «Страна.ua».

«Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии», — рассказывает неизвестный специалист.

Также военнообязанным обещается помощь в оформлении необходимых документов и скидка при повторном обращении.

По словам адвоката Марии Бекало, мобилизации на Украине подлежат лица, получившие незначительную травму, подлежащую консервативному лечению. Однако, если восстановление требует операции, то она позволит военнообязанным получить отсрочку от полугода до 12 месяцев.

До этого в Одессе задержали врачей-психиатров за помощь уклонистам.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.