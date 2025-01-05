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Бывший полковник СБУ заявил, что каждый десятый солдат ВСУ стал дезертиром

Экс-полковник СБУ Стариков: каждый десятый в ВСУ является дезертиром
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Maksym Kishka/Reuters

В украинской армии уже каждый десятый военнослужащий является дезертиром. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Это все будет нарастать в арифметической прогрессии, уже каждый десятый в армии — самовольщик», - подчеркнул он.

Стариков не исключил, что эту цифру можно смело умножать на два, поскольку есть уголовные дела о дезертирстве в ВСУ, которые еще не зарегистрированы.

До этого полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявлял, что российская армия «разрывает» подразделения ВСУ на части, темпы наступления на фронте ВС РФ высоки.

По словам Уилкерсона, такое развитие событий становится основой для дезертирства в рядах ВСУ.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

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