На Украине арестовали имущество сына Порошенко

На Украине арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба в РФ включены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования повесток. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

«Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона «Об исполнительном производстве», постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику», — говорится в документе украинского Минюста.

18 января сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610. Печерский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке.

За это 39-летнему Алексею Порошенко выписали штраф в размере 25,5 тысячи гривен. Если мужчина не заплатит его в течение 15 дней, сумма будет удвоена и взыскана принудительно. По данным украинских СМИ, в настоящее время оба сына бывшего президента Украины проживают в Лондоне.

Ранее стала известна причина конфискации активов Петра Порошенко в России.