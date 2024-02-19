Стала известна причина конфискации активов Петра Порошенко в России

Суд в Липецке конфисковал акции и доли фабрики «Рошен» бывшего украинского президента Петра Порошенко и его сына Алексея из-за осуществления ими экстремистской деятельности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы Липецкой области.

Как уточнили в ведомстве, суд по требованию Генпрокуратуры обратил в доход России акции Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале предприятия, принадлежащего Центрально-Европейской кондитерской компании, а также 5% долей, владельцем которых был Олег Казаков. Отмечается, что передача доли российскому государству может служить основанием для регистрации соответствующего изменения.

Помимо прочего, деятельность Порошенко-старшего и его сына, а также Казакова была запрещена на территории России решением суда.

В августе 2023 года сообщалось, что Арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen). ООО «Рошен» 12 января 2023 года подало в Арбитражный суд Липецкой области иск к акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» с требованием о взыскании 892,8 млн рублей.

Ранее Порошенко призвал президента Украины Зеленского провести чистку в правительстве страны.