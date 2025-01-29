Рост числа дезертиров и неукомплектованность ВСУ не позволяют Киеву перейти в наступление. Такую оценку дает Die Welt.

В материале отмечается, что с весны 2024 года Украина каждый следующий месяц набирала примерно по 30 тысяч новобранцев в ВСУ. При этом одной из главных причин невозможности Киева перейти в наступление называется неукомплектованность подразделений.

Газета цитирует члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергея Рахманина, который заявил, что дезертирство и самовольное оставление частей может сорвать план по мобилизации. Если число новобранцев увеличит случаи дезертирства, то ВСУ не будут иметь достаточное число личного состава для удержания территорий, пишет Die Welt.

Накануне британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины хотят снизить призывной возраст из-за невозможности восполнять потери в рядах ВСУ. Меркурис также отметил, что проблемы в рядах украинской армии становятся непосильными для действующей власти. По его словам, оставшаяся пехота истощилась, а сама республика находится на грани своего существования.

Ранее в Раде призвали не ждать скорого окончания конфликта на Украине.