Среди кандидатов на пост президента Украины числятся мэр Киева Виталий Кличко, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, а также сам украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Давайте посмотрим на кандидатуры будущего президента с точки зрения клана (миллиардера Виктора Пинчука и Леонида Кучмы. – Прим. ред.)», — написал депутат.

По словам Дубинского, Кличко является потенциальным кандидатом на пост президента Украины. Он, считает украинский депутат, стопроцентный ставленник упомянутого клана.

Как отметил депутат Рады, кандидатура Кличко якобы «устраивает» Россию.

Другим претендентом на пост главы государства является Залужный. Это якобы «идеальный вариант, если Украину придется «делить» между РФ и ЕС», отметил Дубинский. При этом Залужный также ставленник клана Пинчука-Кучмы, счел депутат.

Кроме того, сам Зеленский может вновь переизбраться на второй срок.

«А других кандидатов то — и нет. Клан прекрасно подготовлен к перезагрузке», — подытожил он.

При этом украинский депутат не исключил, что избранный президент США Дональд Трамп может помешать упомянутому Дубинским политическому клану.

До этого британский журнал The Economist писал, что в случае президентских выборов на Украине украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, проиграл бы во втором туре экс-главкому ВСУ и послу Украины в Лондоне Валерию Залужному.

Как отмечал журнал, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которой он добился в 2019 году, поскольку «его больше не считают бесспорным военным лидером, каким он был когда-то».

Ранее эксперты заявили, что у Зеленского одна цель — дожить до 20 января.