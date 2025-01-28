В России отреагировали на заявление Ирана о выходе из ДНЯО

МИД РФ: заявления Ирана о выходе из ДНЯО являются предупреждением странам Запада

Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Москва расценивает как предупреждение странам Запада. Об этом заявили РБК в МИД России.

Там отметили, что заявления представителей Ирана являются ответными в контексте угроз западных стран восстановить международные санкции против Тегерана.

«Надеемся, что те, кто пытается вытолкнуть Иран из ДНЯО, осознают свою меру ответственности и пересмотрят проводимый ими разрушительный курс», — подытожили в ведомстве.

Кроме того, в российском МИД заявили, что развал ядерной сделки с Ираном не является основанием для применения «давно отживших санкционных резолюций» Совета Безопасности ООН.

20 января представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если западные страны воспользуются механизмом snapback для восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Исламской Республики.

Ранее МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Британии.