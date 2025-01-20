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В МИД Ирана назвали условие для выхода страны из ДНЯО

МИД Ирана: Тегеран выйдет из ДНЯО при восстановлении санкций со стороны СБ ООН
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Reuters

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если западные страны воспользуются механизмом snapback для восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Исламской Республики. Об этом предупредил официальный представитель министерства иностранных дел страны Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

По его словам, Тегеран в последнее время не обсуждал с другими государствами свой оборонный и военный потенциал.

«Однако если механизм snapback будет активирован, то наш ответ будет симметричен. У нас не будет причин оставаться в некоторых договорах», — добавил Багаи, подразумевая выход Исламской Республики из ДНЯО.

В ноябре 2024 года заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Маджид Тахт-Раванчи сообщил о готовности Тегерана к началу переговоров с европейскими странами по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики. В то же время дипломат подчеркнул, что Иран не намерен поддаваться давлению со стороны других держав и принимать противоречащие его интересам решения.

СВПД — это соглашение, подписанное 14 июля 2015 года между Исламской Республикой и группой стран в составе Великобритании, США, РФ, КНР, Франции и Германии. Документ накладывал на Иран обязательства, включающие в себя отказ от обогащения урана более чем на 3,67% в течение 15 лет и поддержание запасов обогащенного урана на уровне не более 300 кг.

Ранее посол Ирана в РФ рассказал, как изменятся отношения двух государств в случае заключения республикой «ядерной сделки» с европейскими державами.

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