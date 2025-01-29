Популярность партии «Гражданский договор» премьера Армении Никола Пашиняна упала до 11,3%, это минимальный показатель за последние семь лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Gallup International Association.

«Лишь 11,3% назвали «Гражданский договор», отвечая на вопрос: «За какую партию вы проголосуете, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье?» Это самый низкий показатель с 2018 года», — говорится в сообщении.

У многих других партий дела обстоят не лучше. Так, за партию «ДОК» готовы голосовать 6,8%, за блок «Армения», связанный с экс-президентом Робертом Кочаряном, — 6,5%, а у других объединений рейтинг еще ниже.

При этом почти треть опрошенных армян заявили, что не собираются идти на выборы.

26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Евросоюзом.

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