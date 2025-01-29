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Губернатор Херсонской области раскритиковал страны НАТО за поддержку ВСУ

Губернатор Сальдо: страны НАТО не заинтересованы в хорошей жизни украинцев
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что страны НАТО, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), не заинтересованы в хорошей жизни граждан этой страны. Своим мнением он поделился в разговоре с ТАСС.

«Натовские советники отнюдь не заинтересованы в том, чтобы там (на Украине. — «Газета.Ru») жили хорошо. Это все красивые слова, что они помогают обновить нацию. Они на самом деле ее уничтожают», — сказал Сальдо.

По мнению губернатора, украинский лидер Владимир Зеленский находится в роли «человеконенавистника и уничтожителя людей».

27 января украинская журналистка Диана Панченко заявила, что остановка помощи Украине со стороны США может свидетельствовать о скором завершении российско-украинского конфликта.

22 января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что президент США Дональд Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно.

Ранее в США назвали первую задачу нового шефа Пентагона по помощи Украине.

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