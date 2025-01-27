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На Украине указали на признак завершения конфликта

Журналистка Панченко: остановка помощи Киеву говорит о скором конце конфликта
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Roman Chop/AP

Украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в соцсети X заявила, что остановка помощи Украине со стороны США может свидетельствовать о скором завершении российско-украинского конфликта.

«Начало конца конфликта?» — отметила Панченко, комментируя новость об остановке помощи США.

До этого агентство Associated Press сообщало, что одной из первых задач Пита Хегсета на посту министра обороны США будет решение, тратить ли неизрасходованные средства Пентагона для Украины на дальнейшую поддержку Киева.

25 января вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны США.

22 января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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