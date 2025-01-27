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В США назвали первую задачу нового шефа Пентагона по помощи Украине

AP: новый глава МО США Хегсет должен решить, тратить ли деньги на Украину
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Evan Vucci/AP

Одна из первых задач Пита Хегсета на посту министра обороны США – решить, тратить ли неизрасходованные средства Пентагона для Украины на дальнейшую поддержку Киева. Об этом пишет Associated Press (AP).

В материале отмечается, что Хегсету придется ознакомиться со сложной структурой бюджета Пентагона, чтобы добиться реализаций обещаний Трампа по укреплению и модернизации армии. Как следует из текста, новый шеф Пентагона должен определить, какими путями цель будет достигнута.

AP отмечает, что этот вопрос напрямую связан с помощью Украине. Госдеп уже приказал заморозить новое финансирование почти всей иностранной помощи США, напоминает издание.

«Администрация Байдена предоставила Киеву более $66 миллиардов военной помощи и оружия во время войны с Россией. Она оставила неизрасходованными около $3,85 миллиарда, <…> сумму, на которую не влияет заморозка иностранной помощи. Но теперь Хегсет и Трамп должны решить, тратить ее или нет, и Трамп не сказал, что он будет делать с помощью Украине», — говорится в тексте

25 января вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны США. Вэнс отметил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Ранее новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона.

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