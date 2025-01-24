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Шойгу допустил обострение соперничества между ядерными державами

Шойгу: в мире возрастают риски столкновения ядерных держав
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В мире возрастают риски столкновения ядерных держав. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны страны Сергей Шойгу.

По его словам, это произойдет на фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества.

Шойгу покинул пост министра обороны России в мае 2024 года по указу президента Владимира Путина. Его место занял Андрей Белоусов.

20 января испанское издание Rebelion писало, что предоставление украинским военным права использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории Российской Федерации можно считать началом третьей мировой войны.

В материале подчеркивается, что прямой конфликт между ядерными державами может привести к конфронтации, масштабы которой были бы невообразимы даже в период холодной войны. По словам обозревателей, противостояние Москвы и Вашингтона грозит началом третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

Ранее ученые перечислили пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму.

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