Пелоси призвала добавить Байдена на гору Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказала мнение, что скульптурный портрет президента Джо Байдена следует добавить на мемориал на горе Рашмор, где уже изображены четыре выдающихся президента страны. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.

«На горе Рашмор уже есть Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не предлагаю его убирать, но было бы неплохо добавить туда и Байдена», — уточнила экс-спикер палаты.

Пелоси подчеркнула, что Байден является «последовательным» президентом и выделила его «сильное» руководство во время саммита НАТО как одно из его значительных достижений.

Мемориал представляет собой гранитный барельеф высотой 18,6 метра с портретами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Его создание проходило с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочено к 150-летию основания США. Монумент расположен в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее города Кистоун в Южной Дакоте. До колонизации Америки на языке обитавших в этой местности народа лакота эта гора называлась «Шесть праотцов», но была переименована в 1930 году в честь Чарльза Рашмора, американского бизнесмена — организатора экспедиции, впервые посетившего этот район в 1885 году.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.