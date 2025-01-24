Путин высказался о «хомячащих за обе щеки» украинских властях

Украинские власти с наслаждением «хомячат» зарубежную финансовую помощь, заявил во время посещения МГУ президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки», — высказался глава российского государства.

По мнению президента России, именно спонсоры киевского режима должны заставить Владимира Зеленского отменить запрет о переговорах. Путин заявил, что глава Украины не спешит выполнять указания своих спонсоров. Поэтому заставить его делать что-либо должны те, кто платит ему деньги.

24 января Путин прокомментировал недавние заявления президента США в адрес России. Российский лидер заявил, что недавно вступивший в должность Трамп является разумным и прагматичным человеком, и маловероятно, что он примет решения о санкциях против РФ, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

До этого Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство РФ не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что не желает зла русскому народу, однако готов принимать меры в случае необходимости.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине связан с победой Байдена на прошлых выборах.