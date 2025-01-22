Умер первый чернокожий депутат России

Стало известно о смерти первого чернокожего депутата России Жана Грегуара Сагбо. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, предварительной причиной кончины парламентария стал инсульт.

При этом портал «Афанасий-бизнес» написал, что Сагбо не стало еще в декабре 2024 года и 21 января его похоронили в семейном некрополе на родине, в республике Бенин.

Сагбо получил образование в СССР, проникся русским духом и решил остаться. Он жил со своей супругой в поселке Новозавидовский Тверской области. После развала Союза мужчина занялся бизнесом, а в 2010-м его избрали в районный совет депутатов. Позже он участвовал в выборах еще три раза, а в 2015 году снова стал депутатом районного собрания. В последние годы Сагбо был председателем местного СНТ.

За активную общественную и политическую деятельность Жана называли русским Бараком Обамой, но ему это сравнение не нравилось.

Ранее умер экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис.