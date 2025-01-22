Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер первый чернокожий депутат России

Mash: первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо умер от инсульта
close
Sergey Ponomarev/AP

Стало известно о смерти первого чернокожего депутата России Жана Грегуара Сагбо. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, предварительной причиной кончины парламентария стал инсульт.

При этом портал «Афанасий-бизнес» написал, что Сагбо не стало еще в декабре 2024 года и 21 января его похоронили в семейном некрополе на родине, в республике Бенин.

Сагбо получил образование в СССР, проникся русским духом и решил остаться. Он жил со своей супругой в поселке Новозавидовский Тверской области. После развала Союза мужчина занялся бизнесом, а в 2010-м его избрали в районный совет депутатов. Позже он участвовал в выборах еще три раза, а в 2015 году снова стал депутатом районного собрания. В последние годы Сагбо был председателем местного СНТ.

За активную общественную и политическую деятельность Жана называли русским Бараком Обамой, но ему это сравнение не нравилось.

Ранее умер экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами