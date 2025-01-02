Умер экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис

Экс-депутат Госдумы, полковник авиации в отставке Виктор Алкснис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина Алкснис в Telegram-канале «Черный полковник».

«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», — написала она.

Ирина Алкснис рассказала, что у отца в ночь на 30 декабря случился геморрагический инсульт.

«Он сразу впал в глубокую кому», — уточнила она.

Последние три дня экс-депутат провел в реанимации Мытищинской областной клинической больницы. О дате и месте прощания станет известно позже.

Виктор Алкснис являлся народным депутатом СССР (1989—1991), депутатом Верховного Совета Латвийской ССР (1990—1991), депутатом Государственной думы России третьего (2000—2003) и четвертого (2003—2007) созывов. Широко получил в СМИ прозвище «Черный полковник».

В 2013—2015 годах являлся главой городского поселения Тучково Рузского района Московской области.

1 июня 2024 года сообщалось, что депутат Государственной думы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров ушел из жизни в результате продолжительной и тяжелой болезни. Он избирался в Госдуму в течение семи созывов.

Ранее умер бывший депутат Госдумы Пузановский.