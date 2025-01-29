В Кремле прокомментировали планы ЕС по новому пакету санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Еврокомиссии (ЕК) ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии.

Представитель Кремля отметил, что по данному вопросу сейчас идет много спекуляций и обсуждений.

«Там разные позиции фигурируют. Мы внимательно за этим следим, но до того, как это не формализовано, вряд ли, наверное, можно и нужно комментировать такие прогнозы», — сказал Песков.

28 января Европейская комиссия одобрила введение пошлин на сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии. Согласно заявлению ЕК, затронутая новыми тарифами продукция составляет 15% сельхоз-импорта из России в 2023 году, которые еще не были обложены повышенными пошлинами. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью облагаться тарифами Европейского союза.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 16-й пакет антироссийских санкций затронет СПГ, а также российскую промышленность.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России.