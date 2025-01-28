Новый пакет антироссийских санкций затронет СПГ

16-й пакет антироссийских санкций затронет СПГ, а также российскую промышленность. заявила глава евродипломатии Кайя Каллас, пишет «Интерфакс».

«Химикаты, которые необходимы для российской военной промышленности. Есть много пунктов. Конечно, СПГ также есть в этом списке», — сказала она.

Окончательное решение будет принято в феврале, сообщила Каллас. Она пояснила, что данный процесс связан с переговорами между государствами — членами Евросоюза. Каллас напомнила о необходимости продолжать оказывать экономическое давление на Россию.

Каллас также заявляла, что в новый пакет санкций против России могут войти джойстики для видеоигр, поскольку с их помощью российские солдаты якобы управляют дронами.

До этого агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее в Брюсселе назвали число российских танкеров, попавших под санкции ЕС.