В России допустили, что демократов в США ждет антикоррупционный процесс

Вполне возможно, что антикоррупционный процесс ждет не только экс-президента США Джо Байдена, но и всю Демократическую партию как таковую. Такое предположение сделал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя заявление американского журналиста Такера Карлсона о планах команды бывшего хозяина Белого дома устранить российского лидера Владимира Путина.

«Под руководством глобалистов со времен Клинтона она (Демпартия США — «Газета.Ru») превратилась в коррумпированную секту. А теперь еще, после откровений Карлсона, и террористическую. <...> Если внутриамериканского суда над Байденом и Ко не будет, тогда уже у всего мирового сообщества должны возникнуть вопросы к США как государству. Террористическому государству», — сказал Малофеев.

Он добавил, что миру предстоит многое узнать об украденных деньгах, о роли биржи FTX в отмывке этих денег и финансировании Демпартии.

28 января Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена стремилась устранить президента России. По его словам, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен. При этом никаких доказательств приведено не было.

Ранее Володин назвал подготовку покушения на Путина прямым путем к началу ядерной войны.