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Матвиенко призвала объединить «все здравомыслящее мировое сообщество»

Матвиенко: России надо объединить мировое сообщество для сохранения правды о ВОВ
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Россия должна объединить «все здравомыслящее мировое сообщество», чтобы остановить агрессивную кампанию западных государств против исторической правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом заявила председатель верхней палаты парламента страны Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Законодатель выступила на заседании Совета Федерации России, которое открыло весеннюю сессию 2025 года. В своей речи она подчеркнула, что главным событием текущего года станет 80-я годовщина Победы в ВОВ.

По словам сенатора, те события будут навеки вписаны в историческую летопись «как триумф стойкости и самоотверженности советского народа». Матвиенко подчеркнула, что никакие «позорные акции» в недружественных России странах не смогут изменить этот факт.

«Конечно, мы должны объединить все здравомыслящее мировое сообщество, чтобы остановить агрессивную кампанию против исторической правды», — добавила парламентарий.

На этом фоне она попросила вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева и членов комитета по международным делам уделять данной теме первостепенное внимание в рамках своей работы. В частности, речь идет о выстраивании контактов с зарубежными коллегами.

Законодатель отметила, что все сенаторы обязаны поименно знать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в представляемых ими регионах. Кроме того, Матвиенко призвала парламентариев проследить за исполнением поручений президента страны Владимира Путина при подготовке к празднованию 9 Мая.

Ранее в Курской области решили ввести ежемесячные выплаты в честь годовщины Победы в ВОВ.

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