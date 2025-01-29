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В Польше раскритиковали Карла III, не сказавшего о польских жертвах Освенцима

Канцелярия президента Польши: Карл III не сказал о польских жертвах Освенцима
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Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Король Великобритании в своей речи 27 января на мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения Советской армией концлагеря Освенцим, не упомянул трагические судьбы польских граждан, это недопустимо. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчин Масталерек, передает телеканал Polsat.

«Это смущает. Тем более, что тогда он (Карл III. — прим. ред.) был в Польше», — подчеркнул он.

По словам Масталерека, Король Карл III непопулярен в Великобритании, а в Польше после такого инцидента появилось «еще несколько человек», которые будут отрицательно относиться к монарху.

27 января король Великобритании выступил в Кракове на мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения Советской армией концлагеря Освенцим. Король упомянул о важности сохранения памяти об этих событиях, однако при этом не сказал о смерти десятков тысяч поляков.

До этого посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что дипломаты из РФ не поехали на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. По его словам, в теории российские делегаты могли бы принять участие, но они не будут этого делать, поскольку западные страны часто искажают исторические факты.

Ранее бывший разведчик призвал отстранить Зеленского от церемоний памяти жертв Холокоста.

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