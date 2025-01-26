Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Дипломаты из России не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Ожидается, что 27 января на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря прибудут иностранные гости. По словам посла, в теории представители России могли бы тоже принять участие, но они не будут этого делать, потому что западные страны часто искажают исторические факты.

«Мы отметим эту годовщину в своем кругу и должным образом», — заключил дипломат.

27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

В октябре прошлого года вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оскорбляет память узников нацизма. По его словам, это нарушение здравого смысла и исторической правды.

Ранее президент Сербии Александар Вучич возмутился отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима.