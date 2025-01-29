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В ФРГ заявили, что продолжат нести ответственность за блокаду Ленинграда

МИД ФРГ: Берлин продолжит нести ответственность за блокаду Ленинграда
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Борис Кудояров/РИА Новости

Германия продолжит нести ответственность за преступления времен Второй мировой войны, включая блокаду Ленинграда, заявили агентству ТАСС в МИД ФРГ.

В министерстве в ответ на призыв России признать блокаду Ленинграда геноцидом назвали те события страшным преступлением, которое вермахт совершил против города и его жителей.

«Германия взяла на себя ответственность во всем мире за преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и будет продолжать это делать», — отметили в МИД ФРГ.

В министерстве подчеркнули, что Берлин с 2019 года реализует так называемый гуманитарный жест общим объемом €12 млн. В программу включен ремонт больницы, где до сих пор лечатся пережившие блокаду. Также проводятся встречи с блокадниками.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал бороться с попытками реабилитации нацизма. Об этом он заявил во время своей речи по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.

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