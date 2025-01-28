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В Белоруссии заявили о готовности возобновить сообщение с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о готовности возобновить сообщение с Украиной
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Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что белорусские пограничники в полном объеме готовы возобновить международное сообщение с Украиной. Его слова приводит БелТА.

Он напомнил, что по решению руководства Украины с 28 февраля 2022 года все международные пункты пропуска на государственной границе с Белоруссией были закрыты и в настоящий момент международное сообщение между странами не осуществляется.

Бычковский отметил, что со стороны Белоруссии пункты пропуска на границе с Украиной работают, а пограничники в полном объеме готовы в кратчайшие сроки возобновить международное сообщение с Украиной.

Также Бычковский рассказал, что контингент Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье насчитывает порядка 15 тысяч солдат, среди которых в том числе сотрудники нацгвардии Украины, полицейские и представители территориальной обороны. По его словам, обстановка контролируемая.

Ранее в Белоруссии рассказали о нарушении границы людьми в форме.

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