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Экс-губернатора Ростовской области и сенатора Голубева могут лишить неприкосновенности

161.ru: Генпрокуратура запросила снятие неприкосновенности с сенатора Голубева
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Генеральная прокуратура запросила снятие неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области и члена Совета Федерации Василия Голубева. Об этом сообщает сайт ростовского издания 161.ru со ссылкой на источник.

Утверждается, что в силовых структурах представление было направлено «для проведения следственных действий».

Причиной таких действий стало расследование, связанное с крупнейшими закупками министерства транспорта Ростовской области, среди которых числится и проект «Западная хорда». Собеседник уточнил, что материалы дела стали основанием для лишения Голубева неприкосновенности.

Однако глава комитет по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко заявил РБК, что никаких документов в отношении Голубева в комитет не поступало.

Василий Голубев занимал пост губернатора Ростовской области в период с 2010 по 2024 год. В ноябре прошлого года он подал в отставку. Чиновник объявил, что у него впереди «новые дела и задачи». Спустя некоторое время он стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области, а после — сенатором от региона.

Ранее сообщалось, что Голубев может стать фигурантом уголовного дела.

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