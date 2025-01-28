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В Госдуме объяснили скопление тысяч солдат ВСУ на границе с Белоруссией

Депутат Колесник счел демонстрацией силы скопление ВСУ на границе с Белоруссией
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Gleb Garanich/Reuters

Скопление 15 тысяч солдат ВСУ на границе с Белоруссией является демонстрацией силы. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат посчитал странным, что Киев оторвал такое количество военных от реальных боевых действий. Концентрация ВСУ на границе с Белоруссией создает напряженность, считает Колесник. По его словам, таким образом ВСУ демонстрируют возможности «воевать где угодно, в Курске, в Белоруссии».

В то же время он заметил, что вряд ли наличие соответствующего вооруженного контингента повлечет какие-либо действия со стороны Украины.

До этого пресс-секретарь госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что Украина стянула тысячи солдат к границе с Белоруссией. Как заявил Бычковский, контингент ВСУ в приграничье насчитывает порядка 15 тысяч человек.

26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Он добавил, что граница со стороны Украины «напичкана войсками».

Ранее британский аналитик сделал неутешительное заявление о состоянии ВСУ.

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