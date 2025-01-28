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Патрушев объяснил заинтересованность Запада в затягивании украинского конфликта

Патрушев: Запад хочет затянуть конфликт на Украине ради своего ВПК
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Павел Бедняков/РИА Новости

Западные государства хотят продолжения украинского конфликта, потому что он позитивно влияет на их оборонный комплекс, заявил в интервью «Российской газете» помощник президента России Николай Патрушев.

«Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев», — отметил Патрушев.

По его словам, ОПК стран Европы не отстает от американского: государства ЕС загрузили свои оборонные предприятия крупными заказами.

При этом в декабре политический журналист Тамаш Орбан написал в своем материале для издания European Conservative, что общий энтузиазм ЕС по поводу конфликта на Украине медленно угасает. Он указал на то, что объем производства европейского ВПК далек от того, что необходимо для той цели, которой желает достичь Украина.

Ранее Патрушев рассказал об активной работе по импортозамещению.

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