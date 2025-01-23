Патрушев рассказал об активной работе по импортозамещению

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в России активно ведется работа по импортозамещению для обеспечения технологического суверенитета страны. Его слова приводят «Известия».

По его словам, импортозамещение поможет отвечать потребностям населения и показывать устойчивые темпы развития. Он отметил, что для достижения суверенитета и в технологиях, необходимо увеличить количество ученых и инженеров в трудовых коллективах.

«Также критически важным является снижение сроков разработки новой техники», — добавил он.

До этого Патрушев провел встречу с полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым. В ходе встречи стороны обсудили улучшение портовой инфраструктуры, направления развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности Крыма.

Ранее Патрушев призвал к строительству в России судов на водородном топливе.